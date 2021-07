Franck Bonnamour a remporté le titre du coureur le plus combattif de ce Tour de France ce samedi après-midi.

Celui qui dispute son premier Tour de France avec le maillot de l’équipe BB Hôtels a été désigné par le jury présidé par le directeur de course Thierry Gouvenou. Bonnamour, âgé de 26 ans remporte ce titre alors qu’il disputait sa première Grande Boucle et succès au palmarès au Suisse Marc Hirschi. Il a obtenu le même nombre de voix que le champion de Belgique Wout van Aert. C’est finalement les internautes qui ont récompensé le tricolore. Au total, Bonnamour a parcouru plus de 660 km d’échappées durant l’édition 2021.