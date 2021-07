Le repos est important pour tout le monde. Dans le processus biologique du sommeil, notre corps non seulement se repose, mais récupère également les énergies. Dormir suffisamment est essentiel , être performant toute la journée et prévenir de nombreux problèmes de santé. Mais quand nous parlons de repos, la quantité n’est pas le seul paramètre à prendre en compte, il faut aussi prendre en considération la qualité. Pour les athlètes, c’est encore plus important. Leurs muscles, leurs os et leurs articulations reposent la nuit pour partir du bon pied pendant la journée. C’est pourquoi leur repos est si important.

MATELAS SOJAMAX : ENTRAÎNEZ-VOUS LA JOURNÉE, RÉCUPÉREZ PENDANT QUE VOUS DORMEZ

Le matelas Sojamax a été créé pour œuvrer chaque nuit à la récupération de l’usure des muscles et éviter l’apparition de blessures pendant le sommeil. C’est le matelas idéal pour assurer le repos des sportifs d’élite, grâce à son noyau d’une haute résilience et à sa couche de mousse viscoélastique. De plus, il comprend un rembourrage supérieur Airsystem super doux, idéal pour se reposer après une longue journée d’entraînement.

La multinationale espagnole fabricant de produits de repos, Maxcolchon, indique que les matelas miracle n’existent pas, mais une option appropriée pour chaque dormeur, oui. Elle insiste donc sur la nécessité de toujours faire confiance à une marque spécialisée dans le secteur qui a des années d’expérience.

Le matelas est avant tout un élément de santé qui aide à obtenir un repos réparateur et à améliorer notre qualité de vie. Nous allons passer près d’un tiers de notre vie à dormir, raison suffisante pour faire de ce produit notre meilleur allié. Il est donc très important qu’il s’adapte à nos besoins physiques, en nous garantissant les meilleures conditions de repos avec la fermeté et l’adaptabilité dont chaque caractéristique corporelle a besoin.

Profiter d’un bon repos est capital si vous voulez récupérer de l’énergie et affronter la journée dans de bonnes conditions. Lorsque nous nous réveillons fatigués après une mauvaise nuit de sommeil, nous sommes généralement de mauvaise humeur et notre moral est en berne. L’enquête faite par Maxcolchon sur le sommeil indique que de mauvaises conditions de sommeil entraînent une baisse des performances physiques, une faible concentration et des pertes de mémoire. Pendant la nuit, le sommeil répare et régénère le corps, de sorte que bien dormir est indispensable pour être en bonne santé et, bien entendu, être plus heureux !