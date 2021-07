Le Slovaque de l’équipe Bora, Peter Sagan n’a pas pris le départ de la 12e étape du Tour de France ce matin et est contraint de mettre un terme à sa course.

Coup dur pour l’équipe Bora, qui perd son leader et spécialiste du sprint, Peters Sagan. Ce jeudi, avant la 12e étape entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes, il a annoncé son forfait lui qui est touché au genou. Agé de 31 ans, il avait chuté lors de la 3e étape avec l’Australien Caleb Ewan et ne terminera pas cette édition du Tour de France. Si Ewan avait dû abandonner directement, Sagan a tenu plusieurs jours mais l’abandon semble être aujourd’hui la meilleure solution. Triple champion du monde de 2015 à 2017, Sagan compte 12 victoires d’étape à son palmarès.