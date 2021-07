Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi s’est expliqué sur son passé avec le Paris Saint-Germain et tente de noyer le poisson.

Dans un entretien accordé au site officiel du club, le milieu de terrain français est revenu sur cette histoire et tente de se faire pardonner auprès des fans. « J’ai joué très jeune au Paris Saint-Germain, mais je vivais à Saint-Germain-en-Laye, c’était juste le club de ma ville, je le représentais. Aujourd’hui je suis focalisé sur l’Olympique de Marseille, je suis là pour le club, les fans, le peuple marseillais, et on m’a déjà montré de l’amour ici, je veux leur rendre sur le terrain en mouillant le maillot, » a déclaré le milieu de terrain face à la presse, ce mercredi.

Avant de rendre hommage à son nouveau club qu’il considère comme une écurie mythique du championnat : « L’Olympique de Marseille, c’est l’un des plus grands clubs européens. On le sait très bien. Il a déjà gagné la Ligue des Champions. Ce n’est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien l’avoir. C’est une immense fierté d’être ici et je vais représenter au mieux les couleurs du club. Je me battrai toujours pour ce maillot, ces fans, ce club. J’ai vraiment l’intime conviction qu’on va faire de très belles et très grandes choses ici. »