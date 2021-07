Deuxième de la 18e étape de ce Tour de France disputée hier entre Muret et Luz Ardiden, Jonas Vingegaard savoir sa course et semble bien décidé à finir son Tour sur le podium.

Après la course et l’étape remportée par le maillot jaune Tadej Pogacar, il s’est confié et souhaite rester sur le podium avant d’accéder aux Champs Elysées dimanche soir. « Aujourd’hui ce n’était pas mon meilleur jour. Il fallait tenir, mentalement aussi. Vous pouvez donc imaginer que je suis très content de ma performance. Que je sois deuxième du Tour de France après la dernière étape de montagne, c’est super. Je n’aurais pu en rêver, j’ai commencé le Tour au service de Primoz (Roglic). Je dois aussi remercier l’équipe. Sepp (Kuss), Wout (van Aert) et Mike (Teunissen) ont été super. Cela s’annonce bien maintenant pour monter sur le podium à Paris. Mais on a déjà vu dans ce Tour que les choses peuvent tourner différemment. »