Nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais Peter Bosz réfléchit à l’idée de faire venir André Onana pour concurrencer voir remplacer Anthony Lopes qui ne semble plus au même niveau qu’avant. Mais la concurrence s’annonce rude.

D’après les informations de « Tuttomercatoweb », le club de Ligue 1 ne serait plus seul dans le dossier car c’est le champion en titre l’Inter Milan qui semble également sur les rangs. Les Intéristes apprécient son profil et cherchent à préparer tout doucement la succession de Samir Handanovic. L’OL va devoir se battre jusqu’au bout car Peter Bosz se verrait bien ramener son ancien protégé dans le Rhône et lui faire découvrir la Ligue 1. Aujourd’hui l’international camerounais est toujours sous contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’au 30 juin 2022. Affaire à suivre…