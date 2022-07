Course reine du cyclisme à travers le monde, le Tour de France débutera dès le 1er juillet au Danemark. Une course qui occupera nos quotidiens jusqu’au dimanche 24 juillet. Voici les compositions des 22 équipes présentes sur cette 109ème édition.

AG2R-Citroën :

Geoffrey Bouchard (France)

Mickaël Cherel (France)

Benoît Cosnefroy (France)

Aurélien Paret-Peintre (France)

Stan Dewulf (Belgique)

Bob Jungels (Luxembourg)

Ben O’Connor (Australie)

Oliver Naesen (Belgique)

Quatrième l’an passé et seul homme à résister au duo Primoz Roglic – Jonas Vingegaard sur les routes du Critérium du Dauphiné, Ben O’Connor a une équipe qui lui ait dédié. L’Australien nourrit de grandes ambitions sur cette 109ème édition de la Grande Boucle.

Alpecin-Deceuninck :

Silvan Dillier (Suisse)

Michael Gogl (Autriche)

Alexander Krieger (Allemagne)

Jasper Philipsen (Belgique)

Edward Planckaert (Belgique)

Kristian Sbaragli (Italie)

Mathieu van der Poel (Pays-Bas)

Guillaume van Keirsbulck (Belgique)

Sous les couleurs d’un nouveau sponsor avec l’arrivée de Deceuninck pour le Tour de France, cette formation pourra compter sur Mathieu van der Poel pour dynamiter la course. Brillant lors du Giro, il symbolisera la soif de victoires de son équipe qui visera les succès d’un jour. Les sprints et les étapes pour puncheur les galvaniseront.

Israël – Premier Tech :

Guillaume Boivin (Canada)

Daryl Impey (Afrique du Sud, des doutes subsistent)

Simon Clarke (Australie)

Chris Froome (Grande-Bretagne)

Hugo Houle (Canada)

Krists Neilands (Lettonie)

Michael Woods (Canada)

Jakob Fuglsang (Danemark)

Alors qu’il n’est plus que l’ombre de lui-même, il est difficile d’imaginer que Christopher Froome puisse jouer les troubles fêtes sur les routes du Tour et les victoires d’étapes seront priorisées. Habitué du fait, Michael Woods est un candidat pour le maillot à pois. De son côté, Jakob Fuglsang pourrait être une véritable surprise pour une édition qui débute sur ses terres.

Arkéa-Samsic :

Warren Barguil (France)

Maxime Bouet (France)

Hugo Hofstetter (France)

Matis Louvel (France)

Amaury Capiot (Belgique)

Lukasz Owsian (Pologne)

Nairo Quintana (Colombie)

Connor Swift (Grande-Bretagne)

Ambitieuse la team Arkéa-Samsic tentera d’aller chercher un bon classement général en misant sur Nairo Quintana. Le Colombien est une énigme et devra batailler ferme malgré son glorieux passé. Les victoires d’étapes seront également un objectif ainsi que le maillot à pois, cher aux deux leaders de cette formation : Warren Barguil et Nairo Quintana.

UAE Team Emirates :

Marc Hirschi (Suisse)

Tadej Pocagar (Slovénie)

George Bennett (Nouvelle-Zélande)

Mikkel Bjerg (Danemark)

Vegard Stake Laengen (Norvège)

Rafal Majka (Pologne)

Brandon McNulty (États-Unis)

Marc Soler (Espagne)

Sans surprise, la formation émiraties est dédiée à Tadej Pogacar. Le vainqueur des deux dernières éditions tentera de réaliser un joli triplé. Composée de Rafal Mjaka, George Bennett, Marco Soler et Brandon McNulty, sa garde rapprochée devrait être particulièrement sollicitée pour résister à la concurrence.

EF Education Easy-Post :

Alberto Bettiol (Italie)

Stefan Bissegger (Suisse)

Magnus Cort Nielsen (Danemark)

Neilson Powless (États-Unis)

Ruben Guerreiro (Portugal)

Rigoberto Uran (Colombie)

Jonas Rutsch (Allemagne)

Avec plusieurs cordes à son arc, la formation EF est composée autour de Rigoberto Uran, prétendant au classement général, tandis que les victoires d’étapes seront un véritable objectif. Alberto Bettiol et Ruben Guerreiro tenteront probablement de lever les bras en montagne tout comme Stefan Bissegger lors des chronos.

Astana Qazaqstan Team :

Samuele Battistela (Italie)

Joe Dombrowski (États-Unis)

Fabio Felline (Italie)

Dmitriy Gruzdev (Karakhstan)

Alexey Lutsenko (Kakakhstan)

Gianni Moscon (Italie)

Simone Velasco (Italie)

Andrey Zeits (Kazakhstan)

Septième au classement général l’an passé, Miguel Angel Lopez n’a pas été aligné par Astana qui a donné toute sa confiance à Lutsenko pour le rôle de leader. Une surprise néanmoins attendue suite aux récentes performances du Colombien mais qui pose de grandes questions sur les ambitions de cette formation. Il s’agit peut-être ici de la grande inconnue.

TotalEnergies :

Mathieu Burgaudeau (France)

Pierre Latour (France)

Anthony Turgis (France)

Alexis Vuillermoz (France)

Maciej Bodnar (Pologne)

Daniel Oss (Italie)

Edvald Boasson Hagen (Norvège)

Peter Sagan (Slovaquie)

Performante ces dernières semaines avec notamment plusieurs victoires sur le Critérium du Dauphiné, la TotalEnergies tentera de s’offrir plusieurs bouquets avec un groupe particulièrement polyvalent. Peter Sagan sera probablement l’attraction principale de l’équipe français alors que le Slovaque a récemment renoué avec le succès en World Tour.

Trek-Segafredo :

Tony Gallopin (France)

Giulio Ciccone (Italie)

Alex Kirsch (Luxembourg)

Bauke Mollema (Pays-Bas)

Mads Pedersen (Danemark)

Toms Skujins (Lettonie)

Quinn Simmons (États-Unis)

Jasper Stuyven (Belgique)

Avec d’excellents baroudeurs, la Trek-Segafredo espère au moins ramener une victoire d’étape sur la Grande Boucle. Le dernier Tour d’Italie pourrait donner des idées à cette formation alors que le maillot à pois a été un objectif pour Giulio Ciccone.

Team BikeExchange – Jayco :

Jack Bauer (Nouvelle-Zélande)

Luke Durbridge (Australie)

Dylan Groenewegen (Pays-Bas)

Amund Grondhal Jansen (Norvège)

Chris Juul-Jensen (Danemark)

Michael Matthews (Australie)

Luka Mezgec (Slovénie)

Nick Schultz (Australie)

Avec Dylan Groenewegen et Michael Matthews la Team BikeExchange Jayco sera un véritable candidat aux victoires d’étapes lors des sprint ou des finals en bosse. Luke Durbridge pourra, quant à lui, briller lorsque la route s’élèvera.

Bahrain-Victorious :

Damiano Caruso (Italie)

Kamil Gradek (Pologne)

Jack Haig (Australie)

Matej Mohoric (Slovénie)

Luis Leon Sanchez (Espagne)

Dylan Teuns (Belgique)

Jan Tratnik (Slovénie)

Fred Wright (Grande-Bretagne)

Avec Damiano Caruso et Jack Haig, la Bahrain Victorious tentera d’aller chercher le général tandis que ses baroudeurs devraient avoir le champ libre pour tenter d’aller obtenir de glorieux succès sur les étapes. Cette formation ne semble pas réellement construite pour épauler ses leader même si plusieurs des hommes qui la composent pourront se montrer précieux en montagne comme sur les pavés.

Quick-Step Alpha Vinyl :

Florian Sénéchal (France)

Kasper Asgreen (Danemark)

Andrea Bagioli (Italie)

Mattia Cattaneo (Italie)

Mikkel Honoré (Danemark)

Fabio Jakobsen (Pays-Bas)

Yves Lampaert (Belgique)

Michael Morkov (Danemark)

Sans Julian Alaphilippe, la Quick-Step a misé sur une touche danoise pour tenter de briguer de multiples succès sur les routes de la Grande Boucle. Performant sur les routes du Dauphiné, Mattia Cataneo sera un véritable concurrent à Filippo Ganna pour espérer endosser le tout premier maillot de l’édition. Spécialiste du contre la montre, il aura une véritable carte à jouer. La formation belge espère tirer son épingle du jeu sur les différentes étapes accidentées.

Movistar :

Imanol Erviti (Espagne)

Albert Torres (Espagne)

Gorka Izagirre (Espagne)

Matteo Jorgenson (États-Unis)

Enric Mas (Espagne)

Gregor Mühlberger (Autriche)

Nelson Oliveira (Portugal)

Carlos Verona (Espagne)

Construite autour d’Enric Mas, la formation Movistar tentera de propulser son leader au sommet du classement général. Excellent en montagne, l’Espagnol a montré qu’il savait gérer les spécificités du contre la montre pour bien figurer. Un top 5 serait un excellent résultat pour l’équipe espagnole dont la composition retient l’attention. Le jeune américain au dossard 64, Matteo Jorgenson, pourrait jouer les troubles fêtes et avec un rôle d’électron libre.

Lotto Soudal :

Caleb Ewan (Australie)

Frederik Frison (Belgique)

Philippe Gilbert (Belgique)

Reinardt Janse Van Rensburg (Afrique du Sud)

Andreas Kron (Danemark)

Brent van Moer (Belgique)

Florian Vermeersch (Belgique)

Tim Wellens (Belgique)

Autour de Caleb Ewan, la formation belge visera les succès sur les étapes et pourra compter sur l’expérience de Philippe Gilbert et Tim Wellens. Armée pour de nombreux profils, elle pourrait rapidement empiler les bouquets.

B & B Hotels – KTM :

Franck Bonnarmour (France)

Cyril Barthe (France)

Alexis Gougerd (France)

Jérémy Lecroq (France)

Pierre Rolland (France)

Luca Mozzato (Italie)

Sebastian Schönberger (Autriche)

L’équipe française s’est formée une véritable bande de baroudeurs qui devront batailler dans les échappées matinales. Mené par l’expérimenté Pierre Rolland, la tâche s’annonce néanmoins ardue.

Jumbo-Visma :

Christophe Laporte (France)

Tiesj Benoot (Belgique)

Steven Kruijswijk (Pays-Bas)

Sepp Kuss (États-Unis)

Primoz Roglic (Slovénie)

Wout van Aert (Belgique)

Nathan van Hooydonck (Belgique)

Jonas Vingegaard (Danemark)

Dédiée à Primoz Roglic, son leader, la Jumbo se présente avec une véritable armada. Le Slovène est l’un des grands favoris pour remporter le Tour de France tandis que son fidèle lieutenant, Jonas Vingegaard, aura un rôle particulier. Sepp Kuss, Tiesj Benoot et Steven Kruijswijk forment leur garde rapprochée tandis que Wout Van Aert, sera une véritable carte maitresse sur les étapes pour sprinteurs ou pour puncheur avec le maillot vert en ligne de mire.

Intermarché Wanty Gobert :

Adrien Petit (France)

Sven Erik Bystrom (Norvège)

Kobe Goossens (Belgique)

Alexander Kristoff (Norvège)

Louis Meintjes (Afrique du Sud)

Andrea Pasqualon (Italie)

Taco van der Hoorn (Pays-Bas)

Georg Zimmermann (Allemagne)

De retour sur le devant de la scène avec une belle sixième lace sur le Critérium du Dauphiné, Luis Meintjens sera l’arme numéro 1 de la Wanty dans la perspective de briguer une place au classement général. A l’image d’un Jan Hirt ou d’un Domenico Pozzovivo sur les routes du Giro, la formation belge nourrit de grandes ambitions. Cette formation visera également les étapes. Adrien Petit et Alexander Kristoff devraient pouvoir jouer leur carte personnelle lors d’une première semaine qui s’annonce chaotique.

Cofidis :

Pierre-Luc Périchon (France)

Victor Lafay (France)

Guillaume Martin (France)

Anthony Perez (France)

Benjamin Thomas (France)

Simon Geschke (Allemagne)

Ion Izagirre (Espagne)

Maximiliian Walscheid (Allemagne)

Maudite sur les routes du Tour de France, la Cofidis tentera de déjouer le maléfice qui plane sur ses coureurs depuis 2008, dernière victoire en date de la formation nordiste. Malgré la présence de Guillaume Martin, habitué à courir pour le classement général, l’équipe française visera les victoires d’étapes avec plusieurs cartes séduisantes sur le papier. Victor Lafay et Benjamin Thomas notamment affichent une superbe forme depuis plusieurs semaines.

Ineos Grenadiers :

Jonathan Castroviejo (Espagne)

Filippo Ganna (Italie)

Daniel Martinez (Colombie)

Tom Pidcock (Grande-Bretagne)

Luke Rowe (Grande-Bretagne)

Geraint Thomas (Grande-Bretagne)

Dylan van Baarle (Pays-Bas)

Adam Yates (Grande-Bretagne)

Grosse cylindrée de cette 109ème édition du Tour de France, la formation Inoes-Grenadiers tentera de briser l’hégémonie slovène en concurrençant la Jumbo et les UAE. L’équipe britannique arrive sur les routes de la Grande Boucle avec trois leaders potentiels que sont Daniel Martinez, Geraint Thomas et Adam Yates. Une composition rodée pour la montagne tandis que Filippo Ganna tentera de chiper le maillot dès la première étape et un prologue qui semble lui correspondre.

Bora-Hansgrohe :

Felix Großschartner (Autriche)

Marco Haller (Autriche)

Lennard Kämna (Allemagne)

Patrick Konrad (Autriche)

Nils Politt (Allemagne)

Maximilian Schachmann (Allemagne)

Danny van Poppel (Pays-Bas)

Aleksandr Vlasov (Russie)

Impressionnante sur les routes du Tour d’Italie avec la victoire finale de Jai Hindley, la formation allemande espère bien récidiver en misant sur Aleksandr Vlasov. Véritable outsider, le Russe semble être capable de pouvoir rivaliser avec les meilleurs pour un top 5 voire même mieux. Avec de sacrés baroudeurs, les victoires d’étapes seront également un véritable objectif mais la liberté qui sera laissé aux baroudeurs de l’équipe dépendra probablement de la forme de leur leader.

Groupama-FDJ :

David Gaudu (France)

Olivier Le Gac (France)

Valentin Madouas (France)

Thibaut Pinot (France)

Antoine Duchesne (Canada)

Kevin Geniets (Luxembourg)

Stefan Küng (Suisse)

Michael Storer (Australie)

La Groupama FDJ annonce être dédiée à David Gaudu, seul et unique leader de la formation française qui visera le classement général. Néanmoins, la présence de Thibaut Pinot sera scrutée avec attention. Stefan Küng, spécialiste du contre la montre d’une grande aide sur de nombreux profils pour ses leaders, pourra tenter de remporter la prologue du Tour pour porter le premier maillot jaune de l’édition.

Team DSM :

Romain Bardet (France)

Alberto Dainese (Italie)

John Degenkolb (Allemagne)

Nils Eekhoff (Pays-Bas)

Chris Hamilton (Australie)

Andreas Leknessund (Norvège)

Martijn Tusveld (Pays-Bas)

Kevin Vermaerke (États-Unis)

Malgré la présence de Romain Bardet, particulièrement brillant sur le Giro avant de tomber malade, la formation DSM se montre vigilante et annonce vouloir courir au jour le jour. Les victoires d’étapes pourront être la priorité à moins que le Français ne parvienne à s’illustrer pour tenter de bien figurer au classement général. Quoiqu’il arrive, la pression ne devrait pas être écrasante sur ses épaules.