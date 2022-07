Il s’agit du défenseur central international U19 avec l’Equipe de France Isaak Touré. Un transfert en provenance du Havre contre la somme de 5,5 millions d’euros pour celui qui devrait remplacer numériquement William Saliba qui ne devrait pas revenir au club cet été. Après le HAC, c’est donc en Ligue 1 que ce solide gaillard de 2 mètres 04 va évoluer la saison prochaine. Une immense fierté et une immense joie de rejoindre le vice-champion de France comme il l’a indiqué.

« Très fier et honoré de rejoindre ce club mythique de l’Olympique de Marseille. Impatient de me mettre au travail et de mouiller le maillot. » A publié sur son compte Instagram le néo marseillais qui sort tout juste d’une demi-finale perdue avec l’Equipe de France face à Israël lors du dernier Euro U19. À Marseille, il récupère le numéro 18.