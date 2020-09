Comme après chaque Tour de France et grande course de cyclisme, les soupçons concernant le dopage vont bon trains.

Ce lundi, nous vous avons annoncé qu’une enquête a été ouverte pour soupçons de dopage après la fin du Tour de France. Quelques heures plus tard, on apprend que plus de 100 millilitres de sérum physiologique et du matériel d’injection ont été retrouvés dans certaines affaires personnelles.

Pour le “Parisien” depuis ce matin, un médecin de l’équipe française Arkea-Samsic ainsi que le kiné espagnol qui s’occupe de Nairo Quintana. Directeur de l’équipe bretonne, Emmanuel Hubert n’a pas souhaité répondre sur cette affaire.