Les trophées du «Vélo d’Or» 2020, Monde et France, sont respectivement attribués à Primoz Roglic et Julian Alaphilippe. Le Slovène inscrit son nom au palmarès pour la 1ère fois et succède au Français, lauréat en 2019 des deux trophées.

Avec ses victoires à la Vuelta et à Liège-Bastogne-Liège en réaction d’orgueil à sa deuxième place sur le Tour de France, Primoz Roglic décroche la récompense ultime en plus d’être numéro 1 au classement UCI. Sa réaction pour Vélo Magazine : « J’ai épluché la liste des précédents lauréats, c’est vraiment une très grande récompense ! J’en profite pour dire un grand merci aux gens qui ont voté pour moi. J’ai bien compris que c’était un jury de journalistes du monde entier, c’est pourquoi ça me touche vraiment ».

Après son carton plein de l’an passé, Julian Alaphilippe cède son Vélo d’Or « monde » avec fairplay : « Primoz Roglic mérite amplement ce trophée. L’an dernier, j’avais réalisé une grosse, grosse saison pour le remporter. C’est dans la logique des choses qu’il lui revienne cette année ! ». Le coureur de la Deceuninck-Quick Step conserve son trophée français, à l’issue d’une saison particulière où il a su être compétitif de manière continue, en remportant une étape du Tour, en portant le maillot jaune pendant trois jours et surtout en remportant son premier titre de champion du monde.