Après son crash de dimanche lors du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean a raconté pour la première fois son accident.

Le pilote Haas a évoqué la mise en place du halo juste après le décès de Jules Bianchi lors d’un Grand Prix de Formule 1, en 2014 au Japon. Selon le Français la décision de la FIA d’obliger le halo sur les voitures lui a sauvé la vie, dimanche lors de son crash au Grand Prix de Bahreïn. Des mots forts qui font encore plus prendre conscience de la dangerosité de la Formule 1.

« L’instinct de survie a été le plus fort. Pour moi, tout a été maîtrisé : même après avoir pensé que j’allais mourir, j’ai eu la lucidité de réfléchir au mouvement à faire. Je me rendais bien compte que je mettais les mains dans le feu, mais c’était la solution pour vivre. Jules (Bianchi) m’a sauvé la vie. Sans l’accident de Jules, Il n’y aurait sans doute pas eu de halo. Et sans halo, plus de Romain Grosjean. Guillotiné comme un roi ! J’ai vu la mort de près, c’est une sensation que je ne souhaite à personne. Ça changera ma vie à jamais », a indiqué Romain Grosjean dans les colonnes de L’Equipe.