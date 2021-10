Elisabeth Deignan est entrée dans l’histoire du cyclisme féminin ce samedi, après sa victoire dans la toute première édition de l’histoire du Paris-Roubaix pour les femmes.

La Britannique Elizabeth Deignan a remporté cette toute première édition et entre ainsi dans l’histoire du cyclisme. La coureur(e) de l’équipe Trek-Segafredo s’est imposée en solitaire avec une échappée à 82 kilomètres de l’arrivée et n’a jamais lâché sa première place. Agé de 32 ans, Deignan termine en tête de la course devant la Néerlandaise Marianne Vos et l’Italienne Elisa Longo Borghini.

Le classement de ce Paris-Roubaix féminin :

1. Elizabeth Deignan (GBR/Trek-Segafredo), les 116,5 km en 2 h 56:07

2. Marianne Vos (NED) à 1:17.

3. Elisa Longo Borghini (ITA) à 1:47.

4. Lisa Brennauer (GER) à 1:51.

5. Marta Bastianelli (ITA) à 2:10.

6. Emma Jorgensen (DEN) à 2:10.

7. Franziska Koch (GER) à 2:10.

8. Audrey Cordon Ragot (FRA) à 2:10.

9. Marta Cavalli (ITA) à 2:10.

10. Chantal Blaak (NED) à 2:10.