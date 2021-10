Voici ce qu’il a déclaré sur les ondes de « RMC » il y a quelques heures et il trouve que l’OM devait obtenir le penalty sur la faute dans la surface de réparation du Néerlandais Van Aanholt.

« Je suis d’accord avec Mattéo Guendouzi. Je ne comprends pas comment l’arbitre reste 10 minutes devant l’écran pour visionner. Il faut m’expliquer, les règles ont changé et il n’y a pénalty que quand le mec est crocheté par les pieds dans la surface ? Mais le défenseur de Galatasaray, il lui rentre dedans, il y a pénalty. Il y a un déséquilibre total, la VAR ça ne sert à rien, parce que le contact à vitesse réelle on le voit très bien. Ce fait de match change tout, c’est à un quart d’heure de la fin. » A-t-il terminé. Rappelons que les deux équipes se sont séparés sur un match nul et vierge.