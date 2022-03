Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step) a remporté au sprint lundi la 2e étape de Paris-Nice, très intense en raison du vent qui a facilité de nombreuses cassures dans le peloton.

Le Français Christophe Laporte (Jumbo), très présent à l’avant de la course, a conservé le maillot de leader. Jakobsen a devancé le champion de Belgique Wout van Aert et le Slovène Luka Mezgec pour régler un premier peloton d’une quarantaine d’éléments. Le vainqueur sortant, l’Allemand Maximilian Schachmann, a perdu près d’une minute et demie tout comme le Portugais Joao Almeida et le Français Guillaume Martin, au sein d’un deuxième groupe. Jakobsen (25 ans) a remporté son sixième succès de la saison. Le Belge, qui ne s’était encore jamais imposé dans Paris-Nice, a été très grièvement accidenté en 2019.

Le champion d’Europe, l’Italien Sonny Colbrelli, qui souffre de bronchite selon son équipe Bahrain, a renoncé à prendre le départ à Auffargis (Yvelines). Mardi, la troisième étape présente un profil plus vallonné dans sa seconde moitié du parcours long de 190,8 kilomètres entre Vierzon (Cher) et Dun-le-Palestel (Creuse).