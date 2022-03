Double champion paralympique, Arthur Bauchet n’est toujours pas redescendu de son petit nuage.

Impérial sur le super-combiné ce lundi, Arthur Bauchet a décroché sa deuxième médaille d’or aux Jeux Paralympiques de Pékin. Un exploit sur lequel le Français est revenu au micro de nos confrères de L’Equipe.

« C’est fou ! Les Jeux, c’est plein de surprises. On l’a vu hier (dimanche) avec le super-G (4e). Aujourd’hui, j’avais à coeur de bien faire. En haut du super-G, je me suis dit : ‘OK, objectif, tu essaies de tout casser dès la première manche’. Je ne pensais pas que ça allait le faire, je pensais avoir pris un peu trop de marge, trop de sécurité. Finalement, ça l’a fait. Là, la deuxième, je suis en bas, j’ai la médaille, c’est parfait. Même si physiquement, c’était quand même très dur. Si on m’avait dit que j’aurais deux titres à Pékin, je n’y aurais pas cru ! Forcément, les gens vont me dire que j’ai occupé pas mal de podiums sur la scène mondiale mais, entre une Coupe du monde, les Mondiaux et les Jeux, ça n’a rien à voir. Ne serait-ce que l’ambiance ici. Et pourtant on est en temps de covid. Mais c’est fou quand même. Réussir à faire mon ski ici, après quatre ans de préparation, c’est génial. »