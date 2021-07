Toujours en course sur le Tour de France, Vincenzo Niballi a pris la décision de jeter l’éponge afin de se préparer au mieux pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Celui que l’on surnomme le « Requin de Messine » profite de la deuxième journée de repos ce lundi pour quitter la Grande Boucle et commencer sa préparation pour les Jeux Olympiques qui débutent dans les semaines à venir. « J’ai couru un Tour différent de mon expérience passée mais similaire à 2016 avant Rio. C’était le moyen idéal pour moi d’atteindre la meilleure forme pour Tokyo.J’ai de bonnes sensations mais, pour une course comme celle des JO, il faut que toute l’équipe soit au top », a ajouté le Sicilien. Rappelons que la course des JO est prévue le 24 juillet prochain et que Nibali aura notamment Giulio Ciccone comme coéquipier.