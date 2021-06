En jaune pendant 14 jours en 2019 puis 3 jours en 2020, Julian Alaphilippe fait partie des outsiders du peloton mais des grands favoris dans le cœur du public français. Du même avis les trois managers des équipes françaises y croient, le principal intéressé un peu moins.

A 3 jours du début du Tour de France édition 2021, les pronostics font la une. Toutes les équipes représentées, au nombre de 23, ont présenté leurs équipes afin de conquérir le graal. Un sacre tant rêvé par tous les coureurs mais particulièrement espéré par une dizaine d’entre eux. Parmi ces favoris ou ces outsiders figurent le Français Julian Alaphilippe. Le Champion du monde a fait trembler les plus grands en 2019 avant de sombrer à quelques jours du terme. Cette année, il revient encore plus fort et totalement focus sur cet objectif, la gagne. Si lui ne partage pas réellement cette idée et est resté plutôt évasif sur ses chances, trois managers des équipes françaises représentées sur la Grand Boucle le voit comme l’un des favoris.

Vincent Lavenu, manager de la team AG2R-Citroën : « Julian a moins couru que d’habitude. Cela veut-il dire qu’il se concentre sur le classement général. Lui le sait et son équipe aussi mais ce n’est pas notre cas. Le parcours lui convient. Quand Alaphilippe est au top niveau il passe la haute montagne. Il y a deux ans, il n’était pas loin du compte en dépensant beaucoup d’énergie dans sa façon de courir. Il a appris dans la gestion des trois semaines à bien calculer, à savoir où il faut mettre les coups de pédale au bon moment« , a-t-il déclaré pour l’AFP.

Yvon Madiot, manager de la Groupama-FDJ : « C’est un très bon parcours pour lui. Le Tour est dessiné pour lui, volontairement ou non, avec des arrivées au bas des descentes et pas énormément de montagne. On a déjà vu par le passé qu’il pouvait passer les cols avec les meilleurs. Le seul problème est le profil des contre-la-montre trop roulants sur lesquels Roglic et Thomas auront l’avantage. Et puis, est-ce qu’il a envie de faire trois semaines sous pression ? Je ne sais pas. »

Alain Deloeuil de la team Cofidis : « C’est un coureur qui passe partout, un super coureur, il n’est pas

champion du monde pour rien. Il n’a pas beaucoup de lacunes mis à part peut-être en haute montagne. Maintenant, il va falloir le décrocher et pour pouvoir le décrocher, il faudra vraiment s’y employer. Il faudra vraiment de la castagne, parce qu’il sait répondre. Il l’a prouvé il y a deux ans, il est capable d’aller gagner le Tour, et ça ferait du bien au cyclisme français. »

De quoi faire rêver le peuple français pendant trois semaines de spectacle intense. Le rendez vous est pris !