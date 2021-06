Alors que Roland-Garros a donné son verdict et que l’Euro 2020 bat son plein, le Tour de France pointe le bout de son nez. La Grande Boucle débutera ce samedi 26 juin pour le plus grand bonheur des fans de cyclisme. Les compositions d’équipes viennent d’être officialisées et autant dire qu’il y a du beau monde. Pogacar, Alaphilippe, Roglic & Co s’apprêtent à gravir des montagnes.

Team Israël Start-Up Nation : Guillaume Boivin, Chris Froome, André Greipel, Omer Goldstein, Reto Hollenstein, Dan Martin, Rick Zabel, Michael Woods.

La formation israélienne arrive avec des ambitions et un leader canadien en grande forme. La présence de Chris Froome n’est pas anodine. Le quadruple vainqueur du Tour de France n’affiche plus le niveau qu’il avait auparavant et se muera en coéquipier de luxe. Il apportera sa grande expérience au groupe lors des étapes de montagne.

Team Lotto-Soudal : Jasper De Buyst, Thomas De Gendt, Caleb Ewan, Philippe Gilbert, Roger Kluge, Harry Sweeny, Tosh Van der Sande, Brent Van Moer.

L’absence de Tim Wellens place Caleb Ewan comme le leader incontesté de la formation belge.

Team Qhubeka-Assos : Carlos Barbero, Sean Bennett, Victor Campenaerts, Simon Clarke, Nicolas Diamini, Michael Gogl, Sergio Henao, Max Walscheid.

La formation sud-africaine a annoncé récemment l’éviction du groupe de Fabio Aru. L’Italien qui semblait être le leader de cette équipe est forfait en raison de problèmes physiques. Il a été remplacé par l’Espagnol Carlos Barbero, un puncheur. Cette team ciblera particulièrement les victoires d’étape avec d’excellents baroudeurs.

Team Ineos Grenadiers : Geraint Thomas, Richard Carapaz, Jonathan Castroviejo, Tao Geoghegan Hart, Michal Kwiatkowski, Richie Porte, Luke Rowe, Dylan Van Baarle.

La formation britannique débarque sur le Tour de France avec une équipe phénoménale avec 3 anciens vainqueurs de Grand Tour (Geraint Thomas, Richard Carapaz et Tao Geoghegan Hart) et un ancien 3ème avec l’Australien Richie Porte qui a récemment remporté le Critérium du Dauphiné. Une véritable armada qui risque de faire trembler toutes les autres équipes et compte bien récupérer un titre perdu l’année dernière.

Team Bahrain Victorious : Pello Bilbao, Sonny Colbrelli, Jack Haig, Marco Haller, Matej Mohoric, Wout Poels, Dylan Teuns, Fred Wright.

Pressenti sur la Grande Boucle après son forfait sur le dernier Giro, Mikel Landa ne fait finalement pas partie du groupe retenu. Le leader sera Jack Haig. Une belle équipe pour cette formation qui pourrait ramener plusieurs succès d’étape.

Team Groupama-FDJ : Bruno Armirail, Arnaud Démare, David Gaudu, Jacopo Guarnieri, Ignatas Konovalovas, Stefan Küng, Valentin Madouas, Miles Scotson.

Habituée à tout miser sur Thibaut Pinot, la formation française amène pour cette édition une équipe plutôt équilibrée. Les victoires d’étape seront la priorité de Arnaud Démare alors que David Gaudu sera épaulé par Valentin Madouas en montagne. Le jeune espoir français visera le général d’un Grand Tour pour la toute première fois.

Team Arkéa Samsic : Warren Barguil, Nacer Bouhanni, Anthony Delaplace, Elie Gesbert, Dan McLay, Nairo Quintana, Clément Russo, Connor Swift.

La formation française visera les victoires d’étape sur tous les terrains avec le feu follet Warren Barguil mais aussi le sprinteur Nacer Bouhanni qui fait son grand retour sur le Tour de France, 4 ans après sa dernière participation. L’absence de lieutenant pour Nairo Quintana semble indiquée que le Colombien aura du mal à jouer le classement général. Il n’a en tout cas pas affiché une superbe forme ces dernières semaines.

Team Bike Exchange : Esteban Chaves, Luke Durbridge, Amund Grondahl Jansen, Lucas Hamilton, Christopher Juul-Jensen, Michael Matthews, Luka Mezgec, Simon Yates.

La formation australienne mise sur son leader Lucas Hamilton pour prendre la meilleure position au classement général. Simon Yates et Esteban Chaves pourraient potentiellement l’épauler mais rien n’est certain. Les deux coureurs pourraient jouer leur carte personnelle lors des étapes de montagne.

Team Astana – Premier Tech : Alex Aranburu, Stefan De Bod, Omar Fraile, Dmitriy Gruzdev, Jakob Fuglsang, Hugo Houle, Ion Izagirre, Alexey Lutsenko.

La formation kazakhe a une équipe taillée pour les victoires d’étape sur de longues échappées avec des puncheurs ou des montagnards aguerris. Jakob Fuglsang pourrait potentiellement participer à la bataille pour le classement général final.

Team AG2R-Citroën : Benoit Cosnefroy, Dorian Godon, Oliver Naesen, Ben O’Connor, Aurélien Paret-Peintre, Nans Peters, Michael Schär, Greg Van Avermaet.

Orpheline de Romain Bardet, la formation française arrive sur le Tour de France sans aucune réelle certitude. Aurélien Paret-Peintre ou Ben O’Connor pourraient éventuellement jouer le général mais la chasse aux étapes sera sûrement la priorité.

Team Movistar : Jorge Arcas, Imanol Erviti, Ivan Garcia Cortina, Miguel Angel Lopez, Enric Mas, Marc Soler, Alejandro Valverde, Carlos Verona.

Tout comme la team Ineos Grenadiers, la Movistar aligne une équipe solide avec 4 cadors. Miguel Angel Lopez, Enric Mas, Alejandro Valverde et Marc Soler sont de sérieux clients. Les deux derniers nommés seront des lieutenants alors qu’aucun leader numéro 1 n’a été mis en avant par la formation espagnole entre Lopez et Mas. Le général sera bien évidemment l’objectif.

Team Alpecin-Fenix : Mathieu van der Poel, Silvan Dillier, Tim Merlier, Xandro Meurisse, Jasper Philipsen, Jonas Rickaert, Kristian Sbaragli, Petr Vakoc.

La chasse aux étapes est la priorité pour la formation belge avec Mathieu van der Poel comme tête d’affiche. A 26 ans, le Néerlandais découvre la Grande Boucle pour la toute première fois.

Team B&B Hotels : Cyril Barthe, Franck Bonnamour, Maxime Chevalier, Bryan Coquard, Cyril Gautier, Cyril Lemoine, Quentin Pacher, Pierre Rolland.

Pour sa deuxième participation au Tour de France, la formation française aligne une équipe taillée pour les victoires d’étape. La majorité de l’équipe présentée était d’ailleurs déjà sur la Grand Boucle l’année. L’expérience est privilégiée.

Team Deceuninck – Quick Step : Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Mark Cavendish, Tim Declercq, Dries Devenyns, Michael Morkov.

La formation belge ne peut pas aligné son serial sprinteur qui a remporté l’année dernière le maillot vert. L’Irlandais Sam Bennett est blessé au genou et remplacé par l’expérimenté Mark Cavendish. Julian Alaphilippe est le leader de cette équipe pour le classement général. Le Français s’est particulièrement préparé pour cet événement.

Team TotalEnergies : Edvald Boasson Hagen, Jérémy Cabot, Victor De la Parte, Fabien Doubey, Pierre Latour, Cristian Rodriguez, Julien Simon, Anthony Turgis.

La formation française annonce une équipe de baroudeur qui visera les victoires d’étape. En forme, Pierre Latour pourrait éventuellement réaliser un bon parcours et pourquoi pas gratter une place dans le Top 15 du Tour.

Team Intermarché-Wanty-Gobert : Jan Bakelants, Jonas Koch, Louis Meintjes, Lorenzo Rota, Boy Van Poppel, Danny Van Poppel, Loïc Vliegen, Georg Zimmermann.

La formation belge aligne une équipe séduisante et réaffirme sa confiance à Louis Meintjes pour le classement général. Grand espoir, le Sud-africain déçoit saison après saison.

Team UAE Emirates : Mikkel Bjerg, Rui Costa, Davide Formolo, Marc Hirschi, Vegard Stake Laengen, Rafal Majka, Brandon McNulty, Tadej Pogacar.

L’UAE Emirates lance les grandes manœuvres et se focalise totalement sur Tadej Pogacar. Le jeune slovène de 22 ans souhaite récidiver son exploit de la saison dernière en remportant le Tour de France pour la deuxième année consécutive.

Team Cofidis : Guillaume Martin, Ruben Fernandez, Simon Geschke, Jesus Herrada, Christophe Laporte, Anthony Perez, Pierre-Luc Périchon, Jelle Wallays.

La formation nordiste arrive sur le Tour de France avec de grandes ambitions et espère mettre fin à une plus d’une décennie de disettes. Les coureurs de la team Cofidis n’ont plus gagné sur la Grande Boucle depuis 2008. Guillaume Martin pourrait jouer une place au général en cas de bonne préparation.

Team Trek-Segafredo : Julien Bernard, Kenny Elissonse, Bauke Mollema, Vincenzo Nibali, Mads Pedersen, Toms Skujins, Jasper Stuyven, Edward Theuns.

La formation américaine aligne une équipe étonnante avec un duo Bauke Mollema / Vincenzo Nibali fatigué après un Giro délicat. La chasse aux étapes semble être la priorité absolue.

Team DSM : Soren Kragh Andersen, Tiesj Benoot, Cees Bol, Mark Donovan, Nils Eekhoff, Casper Pedersen, Joris Nieuwenhuis, Jasha Sütterlin.

L’équipe allemande visera, elle aussi, les victoires d’étape et n’affiche aucune ambition pour le général. Cees Bol pourrait jouer sa carte personnelle lors des sprints.

Team EF : Stefan Bissegger, Magnus Cort Nielsen, Ruben Guerreiro, Sergio Higuita, Neilson Powless, Jonas Rutsch, Rigoberto Uran, Michael Valgren.

Avec Rigoberto Uran en leader, la formation américaine pourrait créer la surprise en se plaçant très haut dans le classement final. En forme le Colombien fait peur.

Team Jumbo Visma : Primoz Roglic, Wout Van Aert, Sepp Kuss, Tony Martin, Jonas Vingegaard, Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Mike Teunissen.

La bataille s’annonce acharnée avec le retour de Primoz Roglic qui va vouloir prendre sa revanche sur son compatriote. Epaulé par Wout Van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesink et Steven Kruijswijk, la team Jumbo Visma semble paré pour réaliser un magnifique Tour de France.

Le Tour de France 2021 s’annonce magnifique. Si les Français ne partent pas comme les grands favoris une surprise n’est pas à exclure mais le plateau est relevé. A 4 jours du grand départ, les cyclistes alignés nous réserve un superbe spectacle. Il n’en fait aucun doute.