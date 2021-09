Le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a jailli dans les derniers mètres pour remporter au sprint le 62e Grand Prix de Denain (Nord), 11e manche de la Coupe de France disputée mardi.

Longtemps enfermé, le coureur de 23 ans, six fois dans le top 3 d’étapes sur le dernier Tour de France et vainqueur du Grand Prix de Francfort dimanche, a devancé son compatriote Jordi Meeus (Bora) et le Britannique Ben Swift (Ineos). Il fait ainsi oublier le forfait de son équipier néerlandais Mathieu van der Poel, tenant du titre, qui a annulé sa participation au dernier moment pour se concentrer sur les Mondiaux dimanche à Louvain (Belgique).

Dans une course très animée, où les dix secteurs pavés ont été propices à de nombreuses attaques, une échappée de trois coureurs a failli créer la surprise. Le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos), le Belge Stan Dewulf (AG2R Citroën) et le Français Clément Davy (Groupama-FDJ), sortis dans les 15

derniers kilomètres, ont longtemps tenu le peloton en respect avant d’être repris à 200 mètres de la ligne. Au classement général de la Coupe de France, l’Italien Elia Viviani (Cofidis), qui n’était pas au départ, garde la première place.

Classement du Grand Prix de Denain :

1. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Fenix), les 200,3 km en 4h40:44

2. Jordi Meeus (BEL/Bora) m.t.

3. Ben Swift (GBR/Ineos) m.t.

4. Hugo Hofstetter (FRA/Cofidis) m.t.

5. Matthew Walls (GBR/Bora) m.t.

6. Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) m.t.

7. Wesley Kreder (NED/Intermarché-Wanty) m.t.

8. Kenneth van Rooy (BEL/Sport Vlaanderen) m.t.

9. Piet Allegaert (BEL/Cofidis)

10. Jens Debusschere (BEL/B&B) m.t.

Classement de la Coupe de France (après 11 manches) :

1. Elia Viviani (ITA/Cofidis) 150 points

2. Dorian Godon (FRA/AG2R Citroën) 140

3. Benoît Cosnefroy (FRA/AG2R Citroën) 90

4. Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) 84

5. Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) 68