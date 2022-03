Au terme d’une remontée fantastique, Jan Polanc a remporté le Trophée Laigueglia devant deux de ses coéquipiers.

Le Slovène Jan Polanc (UAE) a remporté mercredi le Trophée Laigueglia en reprenant et en coiffant dans le dernier kilomètre un groupe de trois coureurs qui s’étaient détachés. A 29 ans, le coureur slovène est revenu sur le trio de tête à la flamme rouge en compagnie de l’Espagnol Carlos Rodriguez. Personne n’a suivi son accélération et il s’est imposé devant ses coéquipiers italien Alessandro Covi et espagnol Juan Ayuso, ainsi qu’un autre coureur Italien, Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty Gobert).

Le premier Français, Victor Lafay (Cofidis), a pris la 6e place à 23 secondes. Quentin Pacher (Groupama FDJ) et Clément Champoussin (AGR2 Citroën) ont fini à 31 secondes, respectivement 9e et 10e.

Le classement :

1. Jan Polanc (SLV/UAE) les 202 km en une heure 22:0.

2. Juan Ayuso (ESP/UAE) à 1.

3. Alessandro Covi (ITA/UEA) m.t.

4. Lorenzo Rota (ITA/INT) m.t.

5. Carlos Rodriguez (ESP/INEOS) à 8.

6. Victor Lafay (FRA/COF) à 23.

7. Diego Ulissi (ITA/UAE) à 31.

8. Giulio Ciccone (ITA/TREK) m.t.

9. Quentin Pacher (FRA/GROUPAMA) m.t.

10. Clément Champoussin (FRA/AGR2) m.t.