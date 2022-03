Pour Micoud, les critiques incessantes au sujet de Lionel Messi sont totalement injustifiées.

Invité sur le plateau de la chaîne L’Equipe cette semaine, Johan Micoud en a profité pour donner son avis sur le cas Lionel Messi. Souvent critiqué depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, l’Argentin a pris les commandes du classement des passeurs de Ligue 1 après la victoire du week-end dernier face à l’AS Saint-Étienne (3-1). De quoi laisser penser au chroniqueur que le Messi du Barça n’est pas très loin.

« Je trouve que sur certains matchs, il y a eu des attaques assez fortes. On parlait du 3 contre le Real Madrid (note attribuée à Messi par L’Equipe). Je trouve qu’en fait, même si la note peut se comprendre parce qu’il a raté le penalty, il a été plus que correct dans le match. Je l’ai trouvé bon. Il a quand même donné pas mal de ballons de but qui n’ont pas été convertis. Ce n’est pas le grand Messi qu’on attendait. Mais quel Messi on attendait ? Sur les dernières années au Barça, il était moins performant, mais plus décisif. Avec le PSG, on voit ses stats qui ne sont pas assez bonnes pour le joueur qu’il est, mais il a tapé dix fois les poteaux. J’ai entendu qu’il pouvait être un poids pour le PSG dans le but de gagner la Ligue des champions. J’ai trouvé ça assez fort parce qu’il est performant en Ligue des champions. »