La logique a été respecté entre Monreale et Palerme, le champion du monde de la spécialité s’est offert l’étape. Du côté des favoris, Geraint Thomas réalise une bonne opération en empochant la 4e place à 23 secondes de l’Italien. Simon Yates termine 17e à 49 secondes quand Nibali (69e à 1’29), Kruijswijk (96e à 1’44) et Fuglsang (100e à 1’47) ratent totalement leurs débuts.

