Accusé de propos racistes envers Neymar, Alvaro Gonzalez a finalement été blanchi de tous soupçons par la LFP. Une affaire qui laissera des marques puisque l’Espagnol a confié avoir été la cible de menace de mort.

Dans une interview, le défenseur de l’OM est revenu sur cette affaire après les décisions de la LFP. Dans un premier temps, Alvaro Gonzalez a tenu a affirmé son innocence : “Je veux dire, du moins j’espère que c’est ça, qu’il a mal compris certains mots à un moment durant lequel le match était compliqué (…) C’était un match chaud de bout en bout, comme beaucoup de derbys ou classiques. J’espère que c’était un malentendu, que ce n’était pas quelque chose d’un autre genre”.

L’Espagnol a ensuite abordé le harcèlement qu’il a subi suite aux accusations de Neymar, allant jusqu’à la menace de mort : “j’ai compris ce que cela signifiait quand je suis arrivé à Marseille. Nous avons atterri et j’ai commencé à recevoir plus de deux millions de messages sur mon téléphone, je n’avais jamais vu un tel chiffre, avec toutes sortes de menaces, des messages dans d’autres langues (…) Ils m’ont envoyé des photos des voitures que nous utilisions, ils disaient qu’ils allaient venir chez moi pour me tuer, il y a aussi eu des messages à mes parents qui disaient qu’ils allaient les tuer à leur magasin”. Un épisode qui laissera obligatoirement des marques indélébiles dans l’esprit d’Alvaro Gonzalez…