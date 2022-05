Distancé sur les pentes de l’Etna, Guillaume Martin pourrait profiter de la 7ème étape pour se relancer. Un parcours vallonné qui devrait lui convenir.

« Aujourd’hui, je pense que c’était une des journées les plus longues du Giro, et même de ma carrière. C’était en tout cas l’une des plus faciles. Plus facile que la plus facile des journées d’entraînement. J‘aurai presque préféré que ça roule un peu plus vite aujourd’hui pour fatiguer les organismes. Du coup, tout le peloton sera vraiment frais demain pour une étape qui s’annonce plus mouvementée, je l’espère. J’espère aussi avoir de meilleures jambes qu’à l’Etna. Il faudra être opportuniste pour aller chercher un résultat. J’ai vu que ça monte et ça descend un peu toute la journée, jusqu’à la fin. Une étape longue, donc sur le papier ça convient plus à mes qualités. Elle me plait bien en tout cas », a déclaré Guillaume Martin à l’issue de la 6ème étape, ce jeudi 12 mai.