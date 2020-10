Rendez-vous aux alentours de 12 h 30 pour suivre la 8e étape de ce Giro entre Giovinazzo et Vieste. A suivre sur Sport.fr, via la chaîne “l’Equipe”.

Au programme, une étape longue de 200 kilomètres avec une vraie difficulté à-mi course avec la montée de Sant’Angelo. Une course qui se terminera de façon vallonné et pourrait être réservé à une échappée ou même aux sprinteurs. Avec trois victoires dans ce Giro, le Français Arnaud Démare pourrait, une fois de plus tiré son épingle du jeu.

