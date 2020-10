Victime d’une double fracture de la main après avoir percuté un motard la semaine dernière sur le Tour des Flandres, Julian Alaphilippe a donné des nouvelles rassurantes sur Instagram.

Contraint à l’abandon le week-end dernier après une lourde chute provoquée par une moto sur le Tour des Flandres, Julian Alaphilippe avait finalement dû se faire opérer de la main droite le lendemain. Victime d’une double fracture, le coureur français de chez Deceuninck-Quick Step a donné aujourd’hui des nouvelles plutôt rassurantes.

Quelques jours après ma dernière course au Tour des Flandres, qui s’est terminée par une chute, je tenais à vous donner quelques nouvelles, a écrit le Français sur Instagram ce dimanche. L’opération de la main s’est bien passée, je récupère doucement et pense déjà à revenir plus fort », a-t-il posté sur son compte Instagram.