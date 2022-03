Ce mercredi, Mark Cavendish n’a laissé aucune chance à ses homologues sur le bitume et a remporté Milan-Turin. Un troisième succès de la saison pour le Britannique qui ne participera pas à Milan-San Remo ce samedi.

A 36 ans, Mark Cavendish renaît de ses cendres sous les couleurs de la Quick-Step Alpha Vinyl. Après avoir remporté la 2ème étape du Tour d’Oman et la 2ème étape de l’UAE Tour, le Britannique signe un 3ème succès de la saison en remportant Milan-Turin. Parfaitement lancé par son poisson-pilote, Michael Morkov, Mark Cavendish a parfaitement giclé pour devancer Nacer Bouhanni et Alexander Kristoff. Un 159ème succès en carrière pour le coéquipier de Julian Alaphilippe, absent pour Milan-San Remo. Il devance désormais André Greipel (158) dans la hiérarchie et il rentre ainsi encore un peu plus dans l’histoire du cyclisme.