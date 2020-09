La Fédération Française de Cyclisme a dévoilé ce dimanche la liste des huit coureurs sélectionnés pour disputer la course en ligne des Mondiaux d’Imola dimanche prochain. Julian Alaphilippe s’affiche comme le leader naturel de cette Equipe de France.

En l’absence de Thibaut Pinot (blessé au dos) et Romain Bardet (victime d’une chute sur le Tour de France), aucune surprise n’est à déplorer sur la liste dévoilée par la FFC. Julian Alaphilippe sera accompagné de Julien Bernard (Trek-Segafredo), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Guillaume Martin (Cofidis), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Quentin Pacher (BB Hotels-Vital Concept) et Nans Peters (AG2R La Mondiale). Les remplaçants ont également été désignés, il s’agit de Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Pierre-Luc Perichon (Cofidis), Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) et Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale).