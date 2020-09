En déplacement à Nice, le PSG a pu compter sur le retour de Kylian Mbappé impliqué sur les deux premiers buts de la victoire parisienne (0-3). Une performance collective également séduisante comme l’a analysé Thomas Tuchel.

« Pas surpris non, mais c’est impressionnant. Ce qu’a fait Di Maria, ce n’est pas facile. Angel a joué trois matches consécutifs en débutant après un seul entraînement. Il montre toujours qu’il est capable de faire des choses extraordinaires. C’est pareil avec Kylian aujourd’hui. Il a fait un très bon match. Il a encore montré qu’il peut faire la différence avec sa confiance et sa faim de marquer. Il nous a beaucoup aidé, c’est clair. Je suis très content. J’ai vu beaucoup d’efforts de l’équipe. C’est une victoire méritée, mais qui n’a pas été simple car Keylor Navas a fait un excellent match aussi. On a maintenant une semaine pour préparer la prochaine rencontre » a déclaré le coach parisien après la victoire des siens à Nice.