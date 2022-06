Favori de l’étape, le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) s’est imposé au sprint jeudi lors de la première étape de la Route d’Occitanie, longue de 174,4 km entre Séméac (Hautes-Pyrénées) et L’Isle-Jourdain (Gers).

Triple vainqueur d’étape sur le dernier Tour d’Italie, dont il a également remporté le classement par points, Démare profite du troisième succès de sa carrière sur la Route d’Occitanie pour s’emparer du maillot de leader. Dans cette étape dessinée pour les sprinters, une échappée de quatre coureurs s’est formée dès le kilomètre zéro avec l’Espagnol Oscar Cabedo (Burgos-BH), le Hollandais Wesley Mol (Bike Aid ) et les Français Leo Danes (Team U Nantes Atlantique) et Jean Goubert (Nice Métropole). Les quatre fuyards n’ont jamais compté plus 2 minutes 45 d’avance. Sous l’impulsion des équipes de sprinters, notamment Groupama-FDJ et Trek Segafredo, le peloton est finalement revenu sur eux à 28 kilomètres de l’arrivée.

Sous une chaleur caniculaire, le peloton est finalement arrivé groupé et, bien amené par ses équipiers, Arnaud Démare s’est imposé d’une roue devant Pierre Barbier (BB Hotels-KTM) et l’Italien Elia Viviani (Ineos). C’est la quatrième victoire de la saison pour Arnaud Démare qui n’avait plus couru depuis le dernier Giro. L’étape reine de cette Route d’Occitanie est programmée samedi avec 188,7 kilomètres (4.058 m de dénivelé) entre Sigean (Aude) et la station de ski des Angles (Pyrénées-Orientales), que les coureurs découvriront pour la première fois dans l’histoire de l’épreuve.