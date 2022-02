Victime d’une chute sur l’Etoile de Bessèges, Richard Carapaz se serait fracturé la main.

L’Equatorien Richard Carapaz (Ineos), qui a chuté vendredi à 10 km de l’arrivée de la 3e étape de l’Etoile de Bessèges, souffre d’un traumatisme à la main droite avec suspicion de fracture d’un os du métacarpe, selon les organisateurs. Le champion olympique en titre et vainqueur du Giro 2019, 10e du classement général ce vendredi matin, « a été pris en charge par le médecin de son équipe » a l’issue de la journée, indique un communiqué médical de la course.

Alors qu’il était dans les premières positions de l’étape à 10 km de l’arrivée, Carapaz a pris une mauvaise trajectoire de virage et a chuté dans la descente du col de Trelys. Il est reparti plusieurs minutes plus tard et a franchi la ligne d’arrivée dans l’avant-dernier peloton (133e sur 136), plus de neuf minutes après Benjamin Thomas (Cofidis), vainqueur d’étape et nouveau maillot corail de leader de la course. Pour Ineos, la chute de Carapaz intervient quelque jours seulement après la grave blessure d’un autre de ses leaders, le Colombien Egan Bernal, qui a violemment heurté l’arrière d’un autocar lors d’un entraînement dans son pays natal.