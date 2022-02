Face aux médias, Jocelyn Gourvennec a encore vanté la condition physique de sa recrue hivernale.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le LOSC recevra le Paris Saint-Germain dimanche soir (20h45) pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, Jocelyn Gourvennec en a profité pour donner les nouvelles de Hatem Ben Arfa, la recrue phare des Nordistes cet hiver.

« Durant les derniers quinze jours, Hatem a montré de bonnes dispositions sur le plan athlétique. Il a de bonnes sensations, il est plutôt pas mal au niveau physiologique et sur celui de ses appuis. Il sera encore mieux dans les semaines à venir en s’entraînant et en jouant régulièrement. C’est une bonne surprise de le voir à un bon niveau après une longue coupure. Il va être intéressant pour nous. Hatem a toujours été un joueur d’axe. Il y a des joueurs qui peuvent faire les deux, d’autres plus à l’aise sur un côté, des joueurs plus à l’aise face au jeu qu’à l’intérieur. Lui, c’est un joueur d’axe, très habile pour se déplacer. »