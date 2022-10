Le gamin Banchero est bourré de talent. Après avoir inscrit son nom à côté de celui de LeBron James dès son premier match, l’Américano-Italien est en train de réaliser une perf qu’on a pas vu depuis des piges.

On est dans le monde Disney en ce moment à Orlando. Le numéro 1 de draft Paolo Banchero défonce tout sur son passage sans gagner aucun match. Certes, la phrase peut sembler un peu lunaire mais c’est une situation qui convient parfaitement aux dirigeants du Magic. Leurs pépites sont en train de se développer bien comme il faut et le bilan de victoire n’augmente pas, ce qui permettra de récupérer des meilleurs picks à la prochaine draft. Bref, que demande le peuple. Après la défaite 115-102 contre les NY Knicks (preuve qu’on peut perdre contre les Knicks), Paolo Banchero est devenu le premier joueur depuis Grant Hill en 1994 à sortir 20 points ou plus sur les 4 premiers matchs de sa carrière.

Le futur visage de la NBA ?

C’est encore un peu tôt pour le dire mais il n’est pas impossible que dans 5 ans, Banchero face partie des têtes d’affiche de la NBA. Complet, athlétique à souhait et les mains faites d’or, le jeunot à tout pour réussir. Avant de se projeter dans l’avenir, le crack doit se forger un nom dès cette saison en allant chercher le titre du meilleur rookie de l’année et pourquoi pas un bon nombre de voix pour le All-Star Game, à l’instar de Grant Hill en 94.