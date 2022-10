Sergio Busquets n’est plus à son prime, et ce n’est pas trop tôt ! En effet, le milieu de terrain espagnol de 34 ans du FC Barcelone fait pas mal d’erreurs lors des derniers matchs et n’assure plus autant qu’auparavant. Le Barça est donc à la recherche d’un remplaçant et Edson Alvarez (25 ans), de l’Ajax Amsterdam est dans les tablettes des Blaugranas.

Né à Tlalnepantla de Baz, le milieu et défenseur de l’Ajax Amsterdam serait parfait pour le dispositif de Xavi, car son apport est très défensif mais aussi car il est très polyvalent et peut aussi évoluer au poste de défenseur central. Ainsi, le Mexicain plait très fortement au tacticien espagnol et pourrait retrouver la Catalogne lors du prochain mercato estival.

Cependant, le seul problème du FC Barcelone risque d’être au niveau du budget. En effet, Chelsea avait déjà tenté le coup cet été pour Alvarez mais avait subi un refus de dernière minute malgré l’offre de 50 M€. Dès lors, le joueur va coûter plus, et un départ aux alentours de 70 M€ serait envisagé du côté de l’Ajax. Reste ainsi à voir si les Catalans seront prêts à sortir le chéquier pour s’attacher les services du successeur de Busquets, dont le contrat prend fin en juin 2025.