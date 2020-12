La semaine du 28 novembre au 4 décembre a été riche en émotions. La victoire du PSG et de l’OM en Ligue des Champions ont rythmé cette semaine sportive. Mais ces 7 derniers jours ont été aussi très riches en chiffres. Comme ça, pêle-mêle, le prix demandé par Frank McCourt pour la vente de l’OM, le vote des fans du Real Madrid sur le mercato et une scène surréaliste en Chine.

On y est, c’est la fin d’une nouvelle semaine riche en actu sportive. Aujourd’hui, on fait un point sur les chiffres des 7 derniers jours écoulés, et donc des 3 infos à ne surtout pas manquer.

Numéro 1 : impatient de s’offrir l’Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal fait des confessions à la presse. Selon lui, Frank McCourt a plusieurs offres sur la table, mais il ne lâchera pas le club phocéen à moins de 200 millions d’euros.

Numéro 2 : le Real Madrid hésiterait toujours entre Kylian Mbappé et Erling Haaland pour le prochain mercato. Mais d’après un sondage de AS, les supporters ont fait leur choix. 64% d’entre eux militent pour la venue du butteur du BVB.

Numéro 3 : c’est une scène surréaliste qui a eu lieu ce dimanche en Chine. Le marathon international de Shanghai a rassemblé quelque 9 000 coureurs.