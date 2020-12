La vente de l’OM continue de faire parler. Toujours intéressé par une reprise, Boudjellal affirme que McCourt a plus d’une offre sur la table.

Mourad Boudjellal continue son tour des médias. Après RMC et le Super Moscato Show, l’ancien boss du RCT s’est exprimé dans Var-Matin et sur Ouest-France ce mercredi. Et ainsi il continue à distribuer des infos croustillantes sur l’achat de l’OM. Ainsi, l’intéressé avoue que Mohamed Ajroudi et lui-même ont bien transmis une offre à Frank McCourt, mais ce n’est pas la seule.

« Oui. Elle figure sur le bureau de Franck McCourt. Mais j’en connais au moins deux autres. McCourt le situe à 200 millions d’euros. (…) Le but, c’est que tout ça arrive bien… Tôt ou tard, McCourt vendra. Ce n’est qu’une question de temps. Et je vous l’ai dit, je suis patient, ça se fera… »