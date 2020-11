Scène surréaliste ce dimanche en Chine. Le marathon international de Shanghai a rassemblé quelque 9.000 coureurs !

Alors que l’Europe et les Etats-Unis affrontent la deuxième vague du Covid-19, la Chine retrouve une vie de plus en plus normale. En témoigne cette immense affluence au marathon de Shangai, ce dimanche.

Les participants se sont soumis à un test de dépistage au coronavirus et devaient porter un masque sur la liggne de départ. Certains l’ont conservé tout au long du marathon !

Le marathon de Shangaî accueille d’ordinaire quelque 38.000 concurrents. Il s’agit donc, avec 9.000 participants, d’une édition limitée. Mais tout de même, quel contraste avec la situation que vit actuellement le reste du monde, où tous les marathons ont été annulés.