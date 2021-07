La Française Maïva Hamadouche (-60 kg) a été éliminée d’entrée en 16e de finale du tournoi de boxe des Jeux Olympiques de Tokyo en étant battue aux points par la Finlandaise Mira Potkonen, ce mardi.

Une défaite que n’accepte pas la championne IBF des super-plumes chez les professionnelles.

« Cette défaite n’est pas méritée du tout. C’est une injustice. Mon adversaire prend un avertissement au dernier round et elle le gagne quand même. Je trouve ça aberrant. On peut lui donner le premier mais elle ne gagne jamais le deuxième et le troisième. Je repars en boxe professionnelle avec un mauvais arrière-goût dans la bouche.

Je ne respecte pas du tout Potkonen, pour moi ce n’est pas une vraie championne et elle sait qu’elle a perdu. Mais on ne retiendra que la gagnante. Les juges prennent la décision qu’ils veulent sans respecter le travail des boxeurs. Je ne sais pas ce qu’il leur fallait de plus. La descendre ? Sauf qu’en boxe amateur on ne descend pas les gens comme ça en trois rounds, on n’est pas des magiciens non plus. Je ne sais pas ce que les juges voulaient de plus. Je respecte l’esprit olympique et eux ne le font pas du tout », a-t-elle déclaré selon des propos rapportés par l’AFP.

Après son élimination ainsi que celle de Samuel Kistohurry (-57 kg), samedi chez les hommes, il ne reste plus que trois représentants français en course aux JO (Billal Bennama, Sofiane Oumiha, Mourad Aliev).