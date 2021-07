Après Wijnaldum, Donnarumma, Ramos et Achraf Hakimi, c’est peut être le tour de Paul Pogba de rejoindre le club de la capitale. C’est en tout cas la demande de Frédéric Piquionne.

Sur « RMC », l’ancien lyonnais ou encore monégasque s’est confié sur le mercato du Paris Saint-GermainParis et conseille vraiment aux dirigeants de recruter Paul Pogba dès ce mercato. « Pour moi, le PSG doit aller chercher Paul Pogba, et si le club a l’opportunité d’aller le chercher et que ça rentre dans la masse salariale parisienne, qu’il fonce […] Après, bien évidemment qu’il y aura des déçus, il y aura des joueurs, qui ont un très bon salaire au PSG,qui devront partir et s’asseoir sur leur salaire dans d’autres clubs. » A-t-il déclaré sur les ondes de la radio. Rappelons que Pogba n’a pas donné son accord pour signer une prolongation de contrat avec Manchester United et son club réclame 50 millions d’euros pour le vendre durant cette intersaison.