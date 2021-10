La boxeuse française Estelle Mossely a annoncé qu’elle comptait bien participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024 pour tenter d’y gagner une seconde médaille d’or, après celle décrochée à Rio, en 2016.

« Cela serait une immense fierté de représenter à nouveau mon pays lors d’une grosse compétition. C’est cela qui m’a fait prendre ma décision finalement. Je me suis posée longtemps des questions, est-ce ça vaut le coup ou non, est-ce que je vais le regretter, est-ce que je vais retrouver l’envie ou non », a déclaré la boxeuse française sur France Info ce mercredi soir.

Depuis son sacre en 2016 aux Jeux Olympiques de Rio, Estelle Mossely est passée dans la catégorie des boxeuses professionnelles. « L’envie revient et se dire que c’est chez soi, ça a fait basculer, et m’a fait dire qu’il fallait que je le fasse. Peut-être qu’après cela j’arrêterais, qui sait ».

Car pour elle, désormais, l’objectif est clair : monter sur le ring à Paris. « (…) Pour les trois prochaines années qui arrivent, mon objectif est les Jeux olympiques, c’est le doublé olympique. Les JO oui, mais je vise l’or, je ne vise que l’or ».