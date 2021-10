Sofiane Oumiha et Billal Bennama se sont qualifiés aujourd’hui pour les huitièmes de finale des Championnats du monde de boxe amateurs en Serbie.

Trois français étaient en course aujourd’hui à Belgrade. Le vice-champion olympique à Rio en 2016, Sofiane Oumiha (-60kg), s’est défait en 16ème de finale du Slovaque Viliam Tanko. Il s’est imposé aux points (30-25, 30-26 et 30-27 pour trois juges) et il défiera au prochain tour ce dimanche, en huitième de finale, l’Arménien Karen Tonakanyan.

De son côté, l’autre Toulousain Billal Bennama (-54 kg) a battu difficilement le Colombien Juan Palacios. Il s’est imposé aux points trois juges à deux (29-28, 30-27, 28-29, 28-29, 30-27). Il défiera lui en huitième ce dimanche le Congolais, Jerry Katamba Kabango. En revanche, les seizièmes de finale ont été fatales à Soheb Bouafia (-92 kg). Il disputait sa première grande compétition et a été éliminé par l’Espagnol Emmanuel Reyes cinq juges à zéro.