Quentin Fillon Maillet a remporté le sprint d’Otepää, ce jeudi en Estonie.

Le Français s’est imposé devant le Norvégien Sturla Holm Laegreid et l’Allemand Benedikt Doll et se rapproche du gros globe de la Coupe du monde de biathlon. Il s’agit de sa 16e victoire de la saison, sa 3e consécutive. Émilien Jacquelin, son premier poursuivant au classement général, s’est classé 32e de la course.