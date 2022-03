La Géorgie est qualifiée pour la Coupe du monde 2023 en France, en raison de la suspension de la Russie de toutes les compétitions internationales, a annoncé jeudi World Rugby.

La Russie, comme le Belarus, a été suspendue de toutes les compétitions de rugby international à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine. En conséquence, explique World Rugby, « les matches programmés et non disputés de la Russie sont considérés comme abandonnés pour aussi longtemps que durera la suspension de la Russie en tant que membre de World Rugby. » Et donc la Géorgie, les Pays-Bas et le Portugal se voient attribuer quatre points chacun en leur qualité de vainqueurs déclarés de leur match contre la Russie. La Géorgie, invaincue dans le tournoi qualificatif (8 victoires, 1 nul), est ainsi désormais assurée de terminer parmi les deux premiers du classement.

Les Lelos sont la quinzième équipe à se qualifier pour la Coupe du monde en France. S’ils terminent premiers, ils rejoindront la poule C avec notamment le pays de Galles, l’Australie et les Fidji. L’équipe qui terminera deuxième au classement cumulé à la fin du Rugby Europe Championship 2022 sera elle aussi qualifiée et rejoindra les champions en titre, l’Afrique du Sud, l’Irlande, l’Écosse et l’Asie/Pacifique 1 dans la poule B.