L’équipe de France de biathlon a connu une journée très compliquée dimanche à Kontiolahti.

Au lendemain des deux 2e places de Fabien Claude (poursuite) et du relais dames, les Bleus ont particulièrement déchanté et sont retombés dans leurs travers de ce début de saison.

C’est d’abord le relais masculin (Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet), pourtant champion du monde en titre mais orphelin du néo-retraité Martin Fourcade, qui a totalement failli, la faute à un premier passage catastrophique d’Emilien Jacquelin. Avec trois tours de pénalité après son tir debout, Jacquelin a condamné d’entrée les siens qui ont terminé très loin (1 min 56 sec 5) du quatuor norvégien (Sturla Holm Lagreid, Vetle Christiansen, Tarjei Boe, Johannes Boe), victorieux devant la Suède et l’Allemagne.

La poursuite dames n’a fait ensuite qu’enfoncer le clou. Tous les espoirs français reposaient sur les épaules d’Anaïs Chevalier-Bouchet, 2e du sprint jeudi avec seulement 10 secondes de retard sur la Suédoise Hanna Oeberg. Mais l’Iséroise, qui revient à la compétition après une absence de plus d’un an et demi pour cause de maternité, a connu un déchet rédhibitoire à la carabine avec un piteux 13/20 et n’a franchi la ligne d’arrivée qu’en 21e position. Seule Justine Braisaz-Bouchet a fait belle figure en finissant 10e après être partie avec le dossard 37. La course a été remportée par la Norvégienne Tiril Eckhoff, qui a ouvertson compteur cette saison en devançant sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland et la Suédoise Hanna Oeberg, toujours leader de la Coupe du monde.