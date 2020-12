C’était attendu dans les instances du football français et ce n’est pas une surprise. Mediapro, principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, n’a pas honoré son versement de décembre concernant les droits TV.

Ce samedi 5 décembre devait intervenir le troisième paiement des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Comme au mois d’octobre, Mediapro n’a pas réalisé le versement des 162 millions d’euros attendus par la LFP. Dans le même temps, Canal+, BeIn Sports et Free ont réalisé le versement de cette nouvelle traite. Pour rappel, le groupe sino-espagnol estime qu’il n’est pas redevable de cette échéance du 5 décembre tant que le processus de conciliation avec la Ligue n’est pas fermé. Depuis le 19 octobre, le tribunal de commerce de Nanterre essaye de trouver une conciliation entre la LFP et son principal diffuseur…sans succès.

Mediapro doit 350 millions d’euros au football français

Au total, entre octobre et décembre, Mediapro doit régler une facture de plus de 350 millions d’euros à la LFP. Les clubs français sont au bord de la faillite et des équipes pourraient être obligées de reporter le paiement des salaires dans les prochaines semaines. La Ligue souhaite trouver une solution rapide pour sauver la diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mais pour le moment, Mediapro poursuit la diffusion des deux championnat totalement gratuitement…

En conflit avec la LFP au sujet des droits TV, Mediapro pourrait perdre les droits des deux championnats dans les prochains jours. Canal+ et BeIn Sports sont déjà prêts à prendre le relais pour diffuser les compétitions. Longtemps ennemis, les deux chaînes sont aujourd’hui liées par un contrat de distribution et détiennent 80% de l’offre sportive en France. Pour le moment Canal et BeIn Sports estiment la Ligue 1 à 650 millions d’euros. Les clubs français vont dans tout les cas devoir faire face à une forte chute de leurs revenus concernant les droits TV.