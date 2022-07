L’équipe de France de basket a encaissé vendredi à Podgorica une première défaite 70-69 au Monténégro dans la course au Mondial-2023, qui ne l’empêche toutefois pas de conserver la tête de son groupe devant son adversaire du soir.Très maladroits à longue distance (1/15), les hommes de Vincent Collet avaient auparavant remporté leurs quatre premiers matches, et restent premiers du groupe E de la zone Europe pour la qualification pour le Mondial-2023, devant le Monténégro (3 victoires – 2 défaites).

Malgré un bon match du pivot Vincent Poirier (18 points, 12 rebonds), et des meneurs Elie Okobo (14 points à 7/11, 4 rebonds, 2 passes) et Theo Maledon (16 points, 4 rebonds, 3 passes), les Bleus ont échoué à quelques centimètres de la victoire… ceux qui ont manqué au ballon d'Elie Okobo pour entrer dans le cercle sur un trois points tenté à la dernière seconde. Menés de huit points à l'entame du dernier quart-temps, les Bleus avaient pourtant réussi à refaire leur retard, sans finalement parvenir à se défaire des Monténégrins, menés notamment par l'intérieur Nemanja Rodovic (15 points à 7/9) et le meneur Jonah Radebaugh (12 points, 6 rebonds).

AVEC AFP