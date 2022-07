Pour remplacer Sampaoli la saison prochaine, l’OM devrait miser sur Igor Tudor.

D’après les informations de L’Equipe et RMC Sport, Pablo Longoria a fait d’Igor Tudor une priorité pour succéder à Jorge Sampaoli sur le banc de l’Olympique de Marseille. Ancien coach de l’Hellas Vérone, le Croate de 44 ans pourrait même débarquer dans le Sud de la France lundi prochain. Face aux médias ce vendredi, le président de l’OM avait déjà commencer à semer quelques indices. « On a un candidat en tête, c’est la piste qu’on va privilégier. On veut donner du caractère, c’est nécessaire à Marseille (…). Notre objectif c’est d’avoir le nouveau coach d’ici la fin de la semaine. »

Malgré les quelques rumeurs, RMC Sport précise que Longoria n’a pas échangé avec Roberto De Zerbi. « Marcelino aurait été une autre option car Longoria le connaît très bien (depuis Valence) mais cette piste n’a pas encore été approfondie », ajoute le média, qui place Tudor en pole position. En interne, la confiance règne pour aboutir à une signature dans les prochains jours.