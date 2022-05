Villeurbanne s’est imposé 96 à 86 sur le parquet de Gravelines, mercredi soir, en clôture de la 32e journée du championnat de France Elite.

Grâce à ce neuvième succès consécutif et cette 24e victoire de la saison, l’ASVEL prend la tête du classement. Les joueurs de TJ Parker affichent désormais un succès de plus que Boulogne-Levallois, battu mardi soir à Cholet (93-87). Monaco n’est que troisième mais compte deux matches en retard sur l’Asvel et les Metropolitans 92.