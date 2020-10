Les fans de basket français pourront bientôt suivre tous les matchs de Jeep Elite et de Pro B gratuitement en streaming sur la plateforme LNB TV.

Ce jeudi, la Ligue Nationale de Basket a annoncé sa plateforme OTT permettant à tous les fans de suivre gratuitement et intégralement l’ensemble de ses compétitions. A partir du vendredi 2 octobre, tous les matchs de Jeep Elite et de Pro B seront diffusés et commentés en direct sur le site www.lnb.tv.

« La visibilité du basket français est au coeur de notre stratégie. En rendant nos Championnats accessibles à tous, nous souhaitons accélérer le développement de notre sport. Le lancement de la plateforme LNB TV est une étape importante dans la mise en place de cette stratégie. Cela démontre également notre capacité d’innovation face à l’évolution de la consommation du sport en digital », a commenté Alain Béral, le président de la LNB.