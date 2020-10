La Préfecture du Pas-de-Calais a autorisé ce lundi le club du Portel (Elite) à accueillir 2.000 personnes au “Chaudron”, sa salle pour la réception de Dijon ce vendredi pour la 4e journée de championnat.

Initialement fixée à 100 personnes, cette nouvelle jauge va notamment permettre au club du Boulonnais (font la capacité de l’enceinte est de 3.5000 places) devrait pouvoir accueillir tous ses abonnés et partenaires. “Les représentants de l’Etat viennent d’autoriser une jauge de 2.000 personnes, ce qui va permettre d’accueillir les abonnés au Chaudron ce vendredi… un moindre mal, certes, mais une décision qui ne lève pas nos inquiétudes: notre club ne peut en effet supporter d’être privé de plus de 40% de ses recettes liées à la billetterie“, écrit l’ESSM Le Portel via un

communiqué. “Nous respectons néanmoins la décision et nous remercions les représentants de l’Etat qui prennent en compte la situation du club dans la mesure qu’ils ont jugée possible. A nos supporters d’être à la hauteur et d’être les garants du devenir de notre club: adoptons très scrupuleusement les gestes barrières. Ne pas respecter ces gestes, c’est d’une part faire preuve d’une stupidité coupable, mais c’est aussi faire courir au club le risque de matches à huis clos“.